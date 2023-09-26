На Прикарпатье сгорел комплекс отдыха: эвакуировали около полутора сотни детей

Спасатели тушат пожар. ФОТО: ГСНСУ

25 сентября в селе Красноилье, Верховинского района загорелось здание комплекса "Сяйво Карпат". На момент возгорания в здании находились 160 человек, из которых 148 — это дети, приехавшие в Карпаты на отдых. Спасатели их эвакуировали.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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Пожар комплекса отдыха

Сообщается, что возгорание в комплексе отдыха в селе Красноилье, что в 19 км от Верховины, стало известно в 18:28 25 сентября. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и группы быстрого реагирования полиции.

"Пожар удалось локализовать. Сотрудники полиции и ГСЧС из помещения здания эвакуировали 160 человек, из них 148 детей и 12 человек персонала. Никто из отдыхающих не пострадал", — сообщили в полиции Прикарпатья вечером 25 сентября.

Пожар в отеле. Фото: ГСЧСУ

Полицейские устанавливают причины возгорания.

Пожар в отеле. Фото: ГСЧСУ

Напомним, в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу. 25 сентября враг обстреливал Одесскую область. Целился по припортовой инфраструктуре. Также после вражеской атаки произошел пожар нежилой многоэтажки.