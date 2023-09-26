На Прикарпатті згорів комплекс відпочинку: евакуювали майже півтори сотні дітей

Рятувальники гасять пожежу. ФОТО: ДСНСУ

25 вересня у селі Красноїлля, Верховинського району загорілася будівля відпочинкового комплексу "Сяйво Карпат". На момент займання у будівлі перебувало 160 людей, з яких 148 – це діти, які приїхали у Карпати на відпочинок. Рятувальники їх евакуювали.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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Пожежа комплексу відпочинку

Повідомляється, що займання у відпочинковому комплексі в селі Красноїлля, що за 19 км від Верховини, стало відомо о 18:28 25 вересня. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та групи швидкого реагування поліції.

"Пожежу вдалося локалізувати. Працівники поліції та ДСНС з приміщення будівлі евакуювали 160 людей, з них 148 дітей та 12 осіб персоналу. Ніхто з відпочивальників не постраждав", — повідомили в поліції Прикарпаття увечері 25 вересня.

Пожежа у комплексі відпочинку. Фото: ДСНСУ

Наразі поліцейські встановлюють причини займання.

Пожежа у комплексі відпочинку. Фото: ДСНСУ

Нагадаємо, в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. 25 вересня, ворог обстрілював Одеську область. Цілився по припортовій інфраструктурі. Також після ворожої атаки сталася пожежа нежитлової багатоповерхівки.