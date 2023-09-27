Дитячий табір на Франківщині згорів ущент в перший же день зміни: хто відповідальний

Наслідки пожежі в дитячому таборі "Сяйво Карпат". Фото: скриншот

Табір "Сяйво Карпат" в селі Красноїлля Івано-Франківської області згорів ущент за кілька годин після прибуття дітей. На щастя, смертей дивом вдалося уникнути, а 150 дітей перевезли до іншого комплексу.

Про інцидент повідомила на своїй сторінці у Facebook мама однієї з дітей, які перебували в таборі, Юлія Бойко.

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Попередня версія причин загоряння — закорочення проводки. Усі будиночки деревʼяні, тож досить швидко табір згорів ущент.

"Яким чином дали дозвіл на розміщення 150 дітей, не переконавшись в пожежній безпеці?! Хто нагрів руки на відпочинку дітей, які дивом лишилися живими?!" — нарікає мати 8-річної дівчинки, яка була в таборі.

Чоловік Юлії Бойко служить у ЗСУ. Путівку в табір видавало Управління молоді та спорту Святошинської РДА міста Києва.

Разом з донькою Юлії, в таборі перебувало й багато інших дітей військовослужбовців. Яким чином Святошинська РДА обирала табір, у який за державні кошти відправить дітей військових — Новини.LIVE дізнаватимуться.

Питання викликає і дії працівників таборі під час пожежі. Діти вибігли на вулицю, хто в чому був — босими, роздягненими. За словами Юлії, дітям не дали ні попити, ні зігрітись, ні поїсти аж до 23:00, коли їх довезли до іншого комплексу, видали по бутерброду та відправили спати.

"Вони були шоковані, налякані, голодні. У багатьох стан психоемоційного та фізичного здоровʼя шокував. На всі прохання батьків, хоч якось допомогти дітям, так звані відповідальні просили чекати інструкцій", — пише Юлія Бойко.

Нагадаємо, у Нагірному Карабаху стався потужний вибух бензину. Є загиблі, ще понад двісті людей отримали поранення.