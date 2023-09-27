Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Дитячий табір на Франківщині згорів ущент в перший же день зміни: хто відповідальний arrow

Дитячий табір на Франківщині згорів ущент в перший же день зміни: хто відповідальний

27 вересня 2023 11:23
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Дитячий табір на Франківщині згорів ущент в перший же день зміни: хто відповідальний
Наслідки пожежі в дитячому таборі "Сяйво Карпат". Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Табір "Сяйво Карпат" в селі Красноїлля Івано-Франківської області згорів ущент за кілька годин після прибуття дітей. На щастя, смертей дивом вдалося уникнути, а 150 дітей перевезли до іншого комплексу. 

Про інцидент повідомила на своїй сторінці у Facebook мама однієї з дітей, які перебували в таборі, Юлія Бойко. 

Читайте також:

Пожежа в дитячому таборі

Попередня версія причин загоряння — закорочення проводки. Усі будиночки деревʼяні, тож досить швидко табір згорів ущент.

"Яким чином дали дозвіл на розміщення 150 дітей, не переконавшись в пожежній безпеці?! Хто нагрів руки на відпочинку дітей, які дивом лишилися живими?!" — нарікає мати 8-річної дівчинки, яка була в таборі.  

Чоловік Юлії Бойко служить у ЗСУ. Путівку в табір видавало Управління молоді та спорту Святошинської РДА міста Києва.

Разом з донькою Юлії, в таборі перебувало й багато інших дітей військовослужбовців. Яким чином Святошинська РДА обирала табір, у який за державні кошти відправить дітей військових — Новини.LIVE дізнаватимуться. 

Питання викликає і дії працівників таборі під час пожежі. Діти вибігли на вулицю, хто в чому був — босими, роздягненими. За словами Юлії, дітям не дали ні попити, ні зігрітись, ні поїсти аж до 23:00, коли їх довезли до іншого комплексу, видали по бутерброду та відправили спати. 

"Вони були шоковані, налякані, голодні. У багатьох стан психоемоційного та фізичного здоровʼя шокував. На всі прохання батьків, хоч якось допомогти дітям, так звані відповідальні просили чекати інструкцій", — пише Юлія Бойко. 

Нагадаємо, у Нагірному Карабаху стався потужний вибух бензину. Є загиблі, ще понад двісті людей отримали поранення. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво. Інтерв’ю з депутатом Железняком

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз