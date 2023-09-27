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Детский лагерь на Франковщине сгорел дотла в первый же день смены: кто ответственен

27 сентября 2023 11:23
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Детский лагерь на Франковщине сгорел дотла в первый же день смены: кто ответственен
Последствия пожара в детском лагере "Сияние Карпат". Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Лагерь "Сяйво Карпат" в селе Красноилья Ивано-Франковской области сгорел дотла через несколько часов после прибытия детей. К счастью, смертей чудом удалось избежать, а 150 детей перевезли в другой комплекс.

Об инциденте сообщила на своей странице в Facebook мать одного из детей, находившихся в лагере, Юлия Бойко.

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Предварительная версия причин возгорания — замыкание проводки. Все домики деревянные, поэтому довольно быстро лагерь сгорел дотла.

"Как дали разрешение на размещение 150 детей, не убедившись в пожарной безопасности?! Кто нагрел руки на отдыхе детей, чудом оставшихся в живых?!" — сетует мать 8-летней девочки, которая была в лагере.

Муж Юлии Бойко служит в ВСУ. Путевку в лагерь выдавало Управление молодежи и спорта Святошинской РГА города Киева.

Вместе с дочерью Юлии, в лагере находились и многие другие дети военнослужащих. Как Святошинская РГА выбирала лагерь, в который за государственные средства отправит детей военных — Новини.LIVE будут узнавать.

Вопрос вызывают и действия работников лагеря во время пожара. Дети выбежали на улицу, кто в чем был — босыми, раздетыми. По словам Юлии, детям не дали ни попить, ни согреться, ни поесть до 23:00, когда их довезли в другой комплекс, выдали по бутерброду и отправили спать.

"Они были шокированы, напуганы, голодны. У многих состояние психоэмоционального и физического здоровья шокировало. По всем просьбам родителей, хоть как-то помочь детям, так называемые ответственные просили ждать инструкций", — пишет Юлия Бойко.

Напомним, в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв бензина. Есть погибшие, еще более двухсот человек получили ранения.

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