Снимал золото с умерших — в Тернопольской области осужден водитель ритуальной службы

Автомобиль для перевозки мертвых. Иллюстративное фото: google.com

В Тернопольской области к 5 годам лишения свободы приговорен работник ритуальной службы. Он по дороге в морг снимал золото с умерших.

Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Читайте также:

Заключение водителя ритуальной службы

По информации Тернопольской областной прокуратуры, приговорен житель Тернополя к 5 годам лишения свободы, который, перевозя тела умерших в морг, похищал их вещи.

"Прокурор доказал в суде, что в феврале 2023 года водитель ритуальной службы при перевозке двух тел погибших в ДТП, убедившись, что за ним никто не следит, остановил автомобиль и снял с покойников золотые цепочки с крестиками", — отметили в прокуратуре.

Речь идет также, что уже в июне этого года водитель похитил кольцо из руки умершего, когда перевозил его тело из гериатрического дома в морг.

В прокуратуре добавили, что родственники умерших подали заявления в полицию. Они указали на исчезновение ценных вещей. После этого правоохранители установили личность вора.

Сообщение об осуждении водителя ритуальной службы. Фото: скриншот поста Тернопольской областной прокуратуры

Напомним, в селе на Тернопольщине уроженец Сумщины демонстративно надругался над Государственным Флагом. Во время этого он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что сотрудники СБУ и НАБУ ликвидировали еще одну коррупционную схему получения денег за оформление права собственности на землю. К организации сделки причастен депутат Тернопольского районного совета, который по совместительству является заместителем руководителя местного территориального общества.