Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Снимал золото с умерших — в Тернопольской области осужден водитель ритуальной службы arrow

Снимал золото с умерших — в Тернопольской области осужден водитель ритуальной службы

10 ноября 2023 15:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Снимал золото с умерших — в Тернопольской области осужден водитель ритуальной службы
Автомобиль для перевозки мертвых. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Тернопольской области к 5 годам лишения свободы приговорен работник ритуальной службы. Он по дороге в морг снимал золото с умерших.

Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Читайте также:

Заключение водителя ритуальной службы

По информации Тернопольской областной прокуратуры, приговорен житель Тернополя к 5 годам лишения свободы, который, перевозя тела умерших в морг, похищал их вещи.

"Прокурор доказал в суде, что в феврале 2023 года водитель ритуальной службы при перевозке двух тел погибших в ДТП, убедившись, что за ним никто не следит, остановил автомобиль и снял с покойников золотые цепочки с крестиками", — отметили в прокуратуре.

Речь идет также, что уже в июне этого года водитель похитил кольцо из руки умершего, когда перевозил его тело из гериатрического дома в морг.

В прокуратуре добавили, что родственники умерших подали заявления в полицию. Они указали на исчезновение ценных вещей. После этого правоохранители установили личность вора.

Сообщение об осуждении водителя ритуальной службы
Сообщение об осуждении водителя ритуальной службы. Фото: скриншот поста Тернопольской областной прокуратуры

Напомним, в селе на Тернопольщине уроженец Сумщины демонстративно надругался над Государственным Флагом. Во время этого он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что сотрудники СБУ и НАБУ ликвидировали еще одну коррупционную схему получения денег за оформление права собственности на землю. К организации сделки причастен депутат Тернопольского районного совета, который по совместительству является заместителем руководителя местного территориального общества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях - 80x80

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме