В Тернопольской области пьяный мужчина надругался над Государственным флагом
В поселке на Тернопольщине уроженец Сумщины демонстративно надругался над Государственным Знаменем. Во время этого он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщают в Нацполиции Украины.
Надругался над государственным флагом
"60-летний мужчина, находясь в общественном месте, демонстративно надругался над Государственным Знаменем. Произошло это в поселке Вишневец Кременецкого района вблизи местного торгового заведения. Очевидцами такого позорного поведения мужчины стали немало людей, которые сообщили о факте поругания в полицию", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что злоумышленник является уроженцем Сумщины и в начале полномасштабного вторжения переехал в Тернопольскую область. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Уроженцу Сумщины грозит наказание в виде штрафа и даже лишение свободы до трех лет.
Напомним, что в ресторане Винницы произошла потасовка между двумя компаниями — военнослужащего ВСУ и работника СБУ. Причиной конфликта стала российская музыка, которую включили гости служащего СБУ.
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