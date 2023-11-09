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В Тернопольской области пьяный мужчина надругался над Государственным флагом

9 ноября 2023 15:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Тернопольской области пьяный мужчина надругался над Государственным флагом
Флаг, над которым надругался пьяный мужчина. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В поселке на Тернопольщине уроженец Сумщины демонстративно надругался над Государственным Знаменем. Во время этого он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщают в Нацполиции Украины.

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"60-летний мужчина, находясь в общественном месте, демонстративно надругался над Государственным Знаменем. Произошло это в поселке Вишневец Кременецкого района вблизи местного торгового заведения. Очевидцами такого позорного поведения мужчины стали немало людей, которые сообщили о факте поругания в полицию", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что злоумышленник является уроженцем Сумщины и в начале полномасштабного вторжения переехал в Тернопольскую область. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Уроженцу Сумщины грозит наказание в виде штрафа и даже лишение свободы до трех лет.

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Человек, который надругался над государственным флагом. Фото: Нацполиция

Напомним, что в ресторане Винницы произошла потасовка между двумя компаниями — военнослужащего ВСУ и работника СБУ. Причиной конфликта стала российская музыка, которую включили гости служащего СБУ.

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