На Тернопільщині п'яний чоловік поглумився над Державним прапором

Прапор, над яким поглумився п'яний чоловік. Фото: Нацполіція

У селищі на Тернопільщині уродженець Сумщини демонстративно вчинив наругу над Державним Прапором. Під час цього він був в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Нацполіція України.

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Поглумився над державним прапором

"60-річний чоловік, перебуваючи у громадському місці, демонстративно вчинив наругу над Державним Прапором. Сталося це у селищі Вишнівець Кременецького району поблизу місцевого торгового закладу. Очевидцями такої ганебної поведінки чоловіка стали чимало людей, котрі повідомили про факт наруги в поліцію", — йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що зловмисник є уродженцем Сумщини і на початку повномасштабного вторгнення переїхав на Тернопільщину. На момент вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри. Уродженцю Сумщини загрожує покарання у вигляді штрафу і навіть позбавлення волі до трьох років.

Чоловік, що поглумися над державним прапором. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у ресторані Вінниці сталася бійка між двома компаніями — військовослужбовця ЗСУ та працівника СБУ. Причиною конфлікту стала російська музика, яку увімкнули гості службовця СБУ.