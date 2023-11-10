Знімав золото з померлих — на Тернопільщині засуджено водія ритуальної служби

Автомобіль для перевезення мертвих. Ілюстративне фото: google.com

На Тернопільщині до 5 років позбавлення волі засуджено працівника ритуальної служби. Він дорогою в морг знімав золото з померлих.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

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За інформацією Тернопільської обласної прокуратури, засуджено жителя Тернополя до 5 років позбавлення волі, який, перевозячи тіла померлих в морг, викрадав їх речі.

"Прокурор довів у суді, що у лютому 2023 року водій ритуальної служби під час перевезення 2 тіл загиблих у ДТП, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками", — зазначили у прокуратурі.

Йдеться також, що вже у червні цього року водій викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.

У прокуратурі додали, що родичі померлих подали заяви у поліцію Вони вказали про зникнення цінних речей. Після цього правоохоронці встановили особу крадія.

Повідомлення про засудження водія ритуальної служби. Фото: скриншот допису Тернопільської обласної прокуратури

Нагадаємо, у селищі на Тернопільщині уродженець Сумщини демонстративно вчинив наругу над Державним Прапором. Під час цього він був в стані алкогольного сп'яніння.

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