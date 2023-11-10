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Знімав золото з померлих — на Тернопільщині засуджено водія ритуальної служби

10 листопада 2023 15:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Знімав золото з померлих — на Тернопільщині засуджено водія ритуальної служби
Автомобіль для перевезення мертвих. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Тернопільщині до 5 років позбавлення волі засуджено працівника ритуальної служби. Він дорогою в морг знімав золото з померлих.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

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Ув'язнення водія ритуальної служби

За інформацією Тернопільської обласної прокуратури, засуджено жителя Тернополя до 5 років позбавлення волі, який, перевозячи тіла померлих в морг, викрадав їх речі.

"Прокурор довів у суді, що у лютому 2023 року водій ритуальної служби під час перевезення 2 тіл загиблих у ДТП, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками", — зазначили у прокуратурі.

Йдеться також, що вже у червні цього року водій викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.

У прокуратурі додали, що родичі померлих подали заяви у поліцію Вони вказали про зникнення цінних речей. Після цього правоохоронці встановили особу крадія.

Повідомлення про засудження водія ритуальної служби
Повідомлення про засудження водія ритуальної служби. Фото: скриншот допису Тернопільської обласної прокуратури

Нагадаємо, у селищі на Тернопільщині уродженець Сумщини демонстративно вчинив наругу над Державним Прапором. Під час цього він був в стані алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що співробітники СБУ та НАБУ ліквідували ще одну корупційну схему одержання грошей за оформлення права власності на землю. До організації оборудки причетний депутат Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади.

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