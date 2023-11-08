Депутата Тернопільської райради викрили на вимаганні 300 тис доларів — деталі

Співробітники СБУ в будівлі Тернопільського суду. Фото: пресслужба СБУ

Співробітники СБУ та НАБУ ліквідували ще одну корупційну схему одержання грошей за оформлення права власності на землю. До організації оборудки причетний депутат Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За матеріалами слідства, депутат та його спільник-адвокат вимагали 300 тис. доларів США з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону.



СБУ біля селищної ради на Тернопільщині. Джерело: СБУ



За цю суму фігуранти обіцяли покупцю не створювати штучних перешкод під час оформлення власності на земельні ділянки, які належать сільгосппідприємству.



Співробітник СБУ на місці слідчих заходів. Джерело: СБУ



Силовики поетапно задокументували всі факти протиправної діяльності фігурантів, що дозволило своєчасно викрити схему та встановити всіх її учасників.



Співробітник СБУ в райраді Тернопільщини. Джерело: СБУ



"Окрім депутата та адвоката викрито також нинішнього власника цього підприємства, який підбурював покупця до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб землю цього підприємства остаточно вивели в приватну власність", — йдеться у повідомленні силового відомства.



Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше до силовиків звернувся заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, з проханням вжити необхідних заходів, щодо скандальної заяви Ірини Фаріон про російськомовних бійців ЗСУ. Відповідне прохання до силового відомства та правоохоронців надіслав і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.