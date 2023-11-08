Депутата Тернопільської райради викрили на вимаганні 300 тис доларів — деталі
Співробітники СБУ та НАБУ ліквідували ще одну корупційну схему одержання грошей за оформлення права власності на землю. До організації оборудки причетний депутат Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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За матеріалами слідства, депутат та його спільник-адвокат вимагали 300 тис. доларів США з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону.
За цю суму фігуранти обіцяли покупцю не створювати штучних перешкод під час оформлення власності на земельні ділянки, які належать сільгосппідприємству.
Силовики поетапно задокументували всі факти протиправної діяльності фігурантів, що дозволило своєчасно викрити схему та встановити всіх її учасників.
"Окрім депутата та адвоката викрито також нинішнього власника цього підприємства, який підбурював покупця до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб землю цього підприємства остаточно вивели в приватну власність", — йдеться у повідомленні силового відомства.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що раніше до силовиків звернувся заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, з проханням вжити необхідних заходів, щодо скандальної заяви Ірини Фаріон про російськомовних бійців ЗСУ. Відповідне прохання до силового відомства та правоохоронців надіслав і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
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