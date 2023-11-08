Депутата Тернопольского райсовета разоблачили на вымогательстве 300 тыс долларов — детали
Сотрудники СБУ и НАБУ ликвидировали еще одну коррупционную схему получения денег за оформление права собственности на землю. К организации сделки причастен депутат Тернопольского районного совета, по совместительству являющийся заместителем руководителя местного территориального общества.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По материалам следствия депутат и его сообщник-адвокат требовали 300 тыс. долларов США с украинского инвестора, который хотел приобрести агрокомпанию на территории региона.
За эту сумму фигуранты обещали покупателю не создавать искусственных препятствий при оформлении собственности на принадлежащие сельхозпредприятию земельные участки.
Силовики поэтапно задокументировали все факты противоправной деятельности фигурантов, что позволило своевременно разоблачить схему и установить ее участников.
"Кроме депутата и адвоката разоблачен также нынешний владелец этого предприятия, который подстрекал покупателя к подкупу судьи, депутата и его сообщника, чтобы землю этого предприятия окончательно вывели в частную собственность", — говорится в сообщении силового ведомства.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, что ранее к силовикам обратился заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, с просьбой принять необходимые меры насчет скандального заявления Ирины Фарион о русскоязычных бойцах ВСУ. Соответствующую просьбу в силовое ведомство и правоохранителей направил и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
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