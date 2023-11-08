Депутата Тернопольского райсовета разоблачили на вымогательстве 300 тыс долларов — детали

Сотрудники СБУ в здании Тернопольского суда. Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ и НАБУ ликвидировали еще одну коррупционную схему получения денег за оформление права собственности на землю. К организации сделки причастен депутат Тернопольского районного совета, по совместительству являющийся заместителем руководителя местного территориального общества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также:

СБУ арестовали чиновника

По материалам следствия депутат и его сообщник-адвокат требовали 300 тыс. долларов США с украинского инвестора, который хотел приобрести агрокомпанию на территории региона.

СБУ возле поселкового совета Тернопольской области. Источник: СБУ

За эту сумму фигуранты обещали покупателю не создавать искусственных препятствий при оформлении собственности на принадлежащие сельхозпредприятию земельные участки.

Сотрудник СБУ на месте следственных мер. Источник: СБУ

Силовики поэтапно задокументировали все факты противоправной деятельности фигурантов, что позволило своевременно разоблачить схему и установить ее участников.

Сотрудник СБУ в райсовете Тернопольской области. Источник: СБУ



"Кроме депутата и адвоката разоблачен также нынешний владелец этого предприятия, который подстрекал покупателя к подкупу судьи, депутата и его сообщника, чтобы землю этого предприятия окончательно вывели в частную собственность", — говорится в сообщении силового ведомства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее к силовикам обратился заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, с просьбой принять необходимые меры насчет скандального заявления Ирины Фарион о русскоязычных бойцах ВСУ. Соответствующую просьбу в силовое ведомство и правоохранителей направил и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.