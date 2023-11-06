Засудженому за підтримку РФ мешканцю Вінниччини повідомили про нову підозру

Співробітники СБУ затримали колаборанта. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Служба безпеки України викрила жителя Вінниччини, який вчинив державну зраду. Раніше він уже був засудженим за виправдовування російської агресії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Затриманий колаборант. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Чоловіка підозрюють у державній зраді

За даними слідства, мешканець Хмільницького району Вінниччини, якого у березні 2023 року було засуджено за виправдовування збройної агресії РФ, під час відбування умовного терміну покарання вчинив злочин проти основ національної безпеки України.

Чоловік встановив контакт із представником так званого "Придністровського правозахисного центру Союзу російських громад Придністров’я". Ця організація функціонує при "Фонді підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном". Його створено указом президента РФ для підтримки "російських співвітчизників", у тому числі надання їм грошової допомоги.

У травні 2023 року підозрюваний, не погоджуючись з ухваленим йому вироком, електронним зв’язком надіслав придністровському "правозахиснику" матеріали кримінального провадження. У зверненні заявив, що правоохоронні та судові органи України порушили його права.

Підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом

В Офісі генпрокурора повідомили, що в цій організації чоловіка запевнили, що організація надаватиме щомісячну грошову допомогу у розмірі 2285 російських рублів. Натомість він зобов’язувався збирати відомості про українські Сили оборони й об’єкти критичної інфраструктури на території Вінницької області та передавати їх іноземній організації.

Упродовж липня-жовтня підозрюваний надав "замовнику" інформацію про розташування об’єктів залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров’я у своєму регіоні. За це на особисту банківську картку отримав близько 3,3 тис грн.

Наразі суд застосував до нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Раніше ми повідомляли, що патріарху Російської Православної Церкви Кирилу Гундяєву повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Зазначається, що він благословляв російських солдатів на вбивства українців.