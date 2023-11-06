Осужденному за поддержку РФ жителю Винниччины сообщили о новом подозрении

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта. Фото: Винницкая областная прокуратура

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Винницкой области, совершившего государственную измену. Ранее он уже был осужден за оправдание российской агрессии.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Задержаный коллаборант. Фото: Винницкая областная прокуратура

Мужчину подозревают в государственной измене

По данным следствия, житель Хмельницкого района Винницкой области, который в марте 2023 года был осужден за оправдание вооруженной агрессии РФ, во время отбывания условного срока наказания совершил преступление против основ национальной безопасности Украины.

Мужчина установил контакт с представителем так называемого "Приднестровского правозащитного центра Союза российских общин Приднестровья". Эта организация функционирует при "Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за границей". Он создан указом президента РФ для поддержки "российских соотечественников", в том числе предоставления им денежной помощи.

В мае 2023 года подозреваемый, не соглашаясь с вынесенным ему приговором, по электронной связи направил приднестровскому "правозащитнику" материалы уголовного производства. В обращении заявил, что правоохранительные и судебные органы Украины нарушили его права.

Подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом

В Офисе генпрокурора сообщили, что в этой организации мужчину заверили, что организация будет оказывать ежемесячное пособие в размере 2285 российских рублей. Он обязывался собирать сведения об украинских Силах обороны и объектах критической инфраструктуры на территории Винницкой области и передавать их иностранной организации.

В течение июля-октября подозреваемый предоставил "заказчику" информацию о расположении объектов железной дороги, энергетики, полиции и здравоохранения в своем регионе. За это на личную банковскую карту получил около 3,3 тыс. грн.

Суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что патриарху Русской Православной Церкви Кириллу Гундяеву сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Отмечается, что он благословлял российских солдат на убийства украинцев.