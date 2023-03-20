Завершено расследование в отношении экс-руководителя УСБУ в Харьковской области: детали

Правонарушитель самовольно покинул место несения службы без уважительных причин

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении экс-руководителя Управления СБУ в Харьковской области. Оно происходило по фактам совершения государственной измены, самовольного ухода из воинской части или места службы и неповиновения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Расследованием установлено, что бывший руководитель УСБУ в Харьковской области, владея информацией о проведении 24 февраля 2022 года оккупантами наступательной операции на территорию Украины, совершал незаконные действия. Они были направлены на проведение подрывной деятельности против Украины с целью нанесения ущерба обороноспособности и государственной безопасности.

Правонарушитель был убежден в успешности операции рф и рассчитывал на снисходительное отношение к себе со стороны оккупационных властей.

Экс-руководитель Управления СБУ в области:

Организовал совершение подчиненными работниками попытки отстранения Председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения возложенных на него обязанностей с целью препятствования осуществления им необходимых мер правового режима военного положения и попытки захвата государственной власти в регионе;

дискредитировал действующую власть Харькова и области путем освещения в СМИ ложной информации с целью дестабилизации ситуации;

препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и дальнейшему бездействию органов безопасности города Харькова и Харьковской области;

не обеспечил выполнения возложенных на УСБУ в Харьковской области задач и при отсутствии никаких законных оснований отдал приказ личному составу управления покинуть административное помещение и территорию города Харькова (место несения службы) при отсутствии предпосылок для этого;

создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых запасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих;

самовольно оставил место несения службы без уважительных причин, совершенное в условиях военного положения.

Напомним, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области женщине сообщено о подозрении. Она распространяла оккупантам информацию о перемещении, движении и расположении ВСУ.

Также мы писали, что в порядке специального судебного производства депутат Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока" признан виновным в коллаборационной деятельности. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Добавим, суд вынес приговор жителю Ивано-Франковска, который в социальных сетях поддерживал армию россии и ее вторжение в Украину. Мужчину приговорили к пяти годам заключения.