Завершено розслідування стосовно екскерівника УСБУ в Харківській області: деталі
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно екскерівника Управління СБУ в Харківській області. Воно відбувалося за фактами вчинення державної зради, самовільного залишення військової частини або місця служби та непокори.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Деталі
Розслідуванням встановлено, що колишній керівник УСБУ в Харківській області, володіючи інформацією про проведення 24 лютого 2022 року окупантами наступальної операції на територію України, вчиняв незаконні дії. Вони були спрямовані на проведенні підривної діяльності проти України з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці.
Правопорушник був переконаний в успішності операції рф та розраховував на поблажливе ставлення до себе зі сторони окупаційної влади.
Екскерівник Управління СБУ в області:
- Організував вчинення підлеглими працівниками спроби усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків з метою перешкоджання здійснення ним необхідних заходів правового режиму воєнного стану та спроби захоплення державної влади в регіоні;
- дискредитував чинну владу Харкова та області шляхом висвітлення в ЗМІ неправдивої інформації з метою дестабілізації ситуації;
- перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони та подальшої бездіяльності органів безпеки міста Харків та Харківської області;
- не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу управління покинути адміністративне приміщення та територію міста Харків (місце несення служби) за відсутності передумов для цього;
- створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців;
- самовільно залишив місце несення служби без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру. Вона поширювала окупантам інформацію про переміщення, рух та розташування ЗСУ.
Також ми писали, що у порядку спеціального судового провадження депутата Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку" визнано винним у колабораційній діяльності. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Додамо, суд виніс вирок жителю Івано-Франківська, який у соціальних мережах підтримував армію рф та її вторгнення до України. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення.