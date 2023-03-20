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Завершено розслідування стосовно екскерівника УСБУ в Харківській області: деталі

20 березня 2023 13:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правопорушник самовільно залишив місце несення служби без поважних причин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно екскерівника Управління СБУ в Харківській області. Воно відбувалося за фактами вчинення державної зради, самовільного залишення військової частини або місця служби та непокори.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

Розслідуванням встановлено, що колишній керівник УСБУ в Харківській області, володіючи інформацією про проведення 24 лютого 2022 року окупантами наступальної операції на територію України, вчиняв незаконні дії. Вони були спрямовані на проведенні підривної діяльності проти України з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці. 

Правопорушник був переконаний в успішності операції рф та розраховував на поблажливе ставлення до себе зі сторони окупаційної влади.

Екскерівник Управління СБУ в області: 

  • Організував вчинення підлеглими працівниками спроби усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків з метою перешкоджання здійснення ним необхідних заходів правового режиму воєнного стану та спроби захоплення державної влади в регіоні;
  • дискредитував чинну владу Харкова та області шляхом висвітлення в ЗМІ неправдивої інформації з метою дестабілізації ситуації;
  • перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони та подальшої бездіяльності органів безпеки міста Харків та Харківської області;
  • не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу управління покинути адміністративне приміщення та територію міста Харків (місце несення служби) за відсутності передумов для цього;
  • створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців;
  • самовільно залишив місце несення служби без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру. Вона поширювала окупантам інформацію про переміщення, рух та розташування ЗСУ.

Також ми писали, що у порядку спеціального судового провадження депутата Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку" визнано винним у колабораційній діяльності. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Додамо, суд виніс вирок жителю Івано-Франківська, який у соціальних мережах підтримував армію рф та її вторгнення до України. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення.

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