У Харківській області затримали жінку, яка повідомляла окупантам дані про переміщення ЗСУ

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру. Вона поширювала окупантам інформацію про переміщення, рух та розташування ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, жителька села Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику ЗС рф інформацію про переміщення українських військ. Отримані дані ворог у подальшому використовував для завдання ударів по Куп’янщині", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали поплічницю агресора. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуку за місцем проживання жінки виявлено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності, а також російські рублі.

Нагадаємо, у порядку спеціального судового провадження депутата Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку" визнано винним у колабораційній діяльності. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Також ми писали, що повідомлено про підозру співробітниці СБУ, яка виправдовувала дії російських військових. Жінка не дотрималась присяги на вірність державі.

Додамо, суд виніс вирок жителю Івано-Франківська, який у соціальних мережах підтримував армію рф та її вторгнення до України. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення.