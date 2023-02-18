«Відкат» окупантам за роботу ломбардів: двом українцям повідомили про підозру

Чоловіки домовились з окупаційною владою щодо роботи відділень ломбарду

Двом громадянам України повідомили про підозру у пособництві рф. Вони здійснювали незаконне обготівковування коштів, кредитування та надання послуг так званих "перестановок" коштів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, власник мережі ломбардів за попередньою змовою з підлеглим працівником налагодили роботу бізнесу на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. З лютого по липень минулого року вони здійснювали незаконні дії. До того ж це відбувалося й у тимчасово окупованому Криму.

Чоловіки домовились з окупаційною владою щодо роботи відділень ломбарду. За це представники рф отримували від 3% до 3,5% від прибутку або 400 000 грн в місяць.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру 43-річній мешканці столиці. Жінка неодноразово поширювала інформацію, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф.

Також ми писали, що прокурори Офісу Генпрокурора заочно винесли підозру російському блогеру-пропагандисту. У своїх матеріалах він виправдовує збройну агресію рф та окупацію України.

Додамо, в Україні судитимуть військовослужбовця рф, який жорстоко поводився з місцевим жителем села Ягідного Чернігівського району. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни.