"Відкат" окупантам за роботу ломбардів: двом українцям повідомили про підозру
Двом громадянам України повідомили про підозру у пособництві рф. Вони здійснювали незаконне обготівковування коштів, кредитування та надання послуг так званих "перестановок" коштів.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
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Деталі
За даними слідства, власник мережі ломбардів за попередньою змовою з підлеглим працівником налагодили роботу бізнесу на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. З лютого по липень минулого року вони здійснювали незаконні дії. До того ж це відбувалося й у тимчасово окупованому Криму.
Чоловіки домовились з окупаційною владою щодо роботи відділень ломбарду. За це представники рф отримували від 3% до 3,5% від прибутку або 400 000 грн в місяць.
Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру 43-річній мешканці столиці. Жінка неодноразово поширювала інформацію, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф.
Також ми писали, що прокурори Офісу Генпрокурора заочно винесли підозру російському блогеру-пропагандисту. У своїх матеріалах він виправдовує збройну агресію рф та окупацію України.
Додамо, в Україні судитимуть військовослужбовця рф, який жорстоко поводився з місцевим жителем села Ягідного Чернігівського району. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни.