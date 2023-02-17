Правоохоронці викрили масштабну схему виробництва контрафактних сигарет: подробиці

Правоохоронці викрили масштабну схему виробництва контрафактних сигарет: вилучено майна на 70 млн грн
За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито масштабну схему нелегального виготовлення та реалізації контрафактних тютюнових виробів. Правоохоронці провели обшуки у Миколаївській та Закарпатській областях.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
-
Ворог зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках фронту та зазнає значних втрат, — Генштаб
-
Франція відправила Україні Akeron: що про нього відомо
-
Євген Коноплянка повертається до збірної України: це особисте рішення Руслана Ротаня
-
Мобілізація після 60 років: за яких умов це можливо
-
Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк
-
США надає Індії свої літаки в обмін на відмову від покупки зброї у рф, — Reuters
-
"Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні
-
Україна отримала ще понад 200 млн доларів позики від Світового банку: на що підуть кошти
-
Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого
-
Фінляндія в НАТО: "Все в руках Туреччини"
Подробиці cправи
За даними слідства, незаконно виготовлена продукція реалізовувалася всередині країни, а також контрабандним шляхом переміщувалась до країн Європейського Союзу.
"У межах кримінального провадження проведено низку невідкладних слідчих дій на території Миколаївської та Закарпатської областей", — розповіли у прокуратурі.
Що виявили під час обшуків
Як зазначається у повідомленні, під час обшуків за місцем здійснення незаконної діяльності виявлено та вилучено три лінії з незаконного виробництва тютюнових виробів, сировину – тютюн, підроблені марки акцизного податку іноземної країни, пакувальні матеріали, поліграфічні вироби та готову до реалізації тютюнову продукцію тощо.
Вартість вилученого майна складає понад 70 млн грн.
Нагадаємо, раніше на Одещині детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили факт перевезення підакцизних товарів для подальшого продажу. Наразі товар переданий на відповідальне зберігання.