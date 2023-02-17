Правоохоронці викрили масштабну схему виробництва контрафактних сигарет: подробиці

Обшуки були проведені на території двох областей

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито масштабну схему нелегального виготовлення та реалізації контрафактних тютюнових виробів. Правоохоронці провели обшуки у Миколаївській та Закарпатській областях.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Подробиці cправи

За даними слідства, незаконно виготовлена продукція реалізовувалася всередині країни, а також контрабандним шляхом переміщувалась до країн Європейського Союзу.

"У межах кримінального провадження проведено низку невідкладних слідчих дій на території Миколаївської та Закарпатської областей", — розповіли у прокуратурі.

Що виявили під час обшуків

Як зазначається у повідомленні, під час обшуків за місцем здійснення незаконної діяльності виявлено та вилучено три лінії з незаконного виробництва тютюнових виробів, сировину – тютюн, підроблені марки акцизного податку іноземної країни, пакувальні матеріали, поліграфічні вироби та готову до реалізації тютюнову продукцію тощо.

Вартість вилученого майна складає понад 70 млн грн.

Нагадаємо, раніше на Одещині детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили факт перевезення підакцизних товарів для подальшого продажу. Наразі товар переданий на відповідальне зберігання.