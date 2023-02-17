Правоохранители разоблачили масштабную схему производства контрафактных сигарет: подробности

Обыски были проведены на территории двух областей

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачена масштабная схема нелегального изготовления и реализации контрафактных табачных изделий. Правоохранители провели обыски в Николаевской и Закарпатской областях.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Подробности дела

По данным следствия, незаконно изготовленная продукция реализовывалась внутри страны, а также контрабандным путем перемещалась в страны Европейского Союза.

"В рамках уголовного производства проведен ряд неотложных следственных действий на территории Николаевской и Закарпатской областей", — рассказали в прокуратуре.

Что обнаружили во время обысков

Как отмечается в сообщении, в ходе обысков по месту осуществления незаконной деятельности выявлены и изъяты три линии по незаконному производству табачных изделий, сырье – табак, поддельные марки акцизного налога иностранной страны, упаковочные материалы, полиграфические изделия и готовая к реализации табачная продукция и т.д.

Стоимость изъятого имущества составляет более 70 млн. грн.

Напомним, ранее в Одесской области детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) установили факт перевозки подакцизных товаров для последующей продажи. В настоящее время товар передан на ответственное хранение.