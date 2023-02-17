Правоохранители разоблачили масштабную схему производства контрафактных сигарет: подробности

Правоохранители разоблачили масштабную схему производства контрафактных сигарет: изъято имущества на 70 млн грн
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачена масштабная схема нелегального изготовления и реализации контрафактных табачных изделий. Правоохранители провели обыски в Николаевской и Закарпатской областях.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
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Подробности дела
По данным следствия, незаконно изготовленная продукция реализовывалась внутри страны, а также контрабандным путем перемещалась в страны Европейского Союза.
"В рамках уголовного производства проведен ряд неотложных следственных действий на территории Николаевской и Закарпатской областей", — рассказали в прокуратуре.
Что обнаружили во время обысков
Как отмечается в сообщении, в ходе обысков по месту осуществления незаконной деятельности выявлены и изъяты три линии по незаконному производству табачных изделий, сырье – табак, поддельные марки акцизного налога иностранной страны, упаковочные материалы, полиграфические изделия и готовая к реализации табачная продукция и т.д.
Стоимость изъятого имущества составляет более 70 млн. грн.
Напомним, ранее в Одесской области детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) установили факт перевозки подакцизных товаров для последующей продажи. В настоящее время товар передан на ответственное хранение.