Депутату Запорізької облради дали 10 років в'язниці за співпрацю з окупантами

Депутат пішов на співпрацю з окупантами заради "посади"

У порядку спеціального судового провадження депутата Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку" визнано винним у колабораційній діяльності. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Що вирішив суд

Обвинувачуваного засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Також суд позбавив депутата права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років.

Деталі справи

Прокурори в суді довели, що у травні 2022 року чоловік добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою рф та погодився на пропозицію обійняти посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне".

"Про своє нове призначення псевдопосадовець повідомив жителям та підприємцям окупованого міста через Інтернет у відеозверненні, у якому також закликав підтримати ворожу владу", — зазначають у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала радника очаківського міського голови за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За даними слідства, посадовець працював на росію та намагався завербувати мера Очакова.

Також раніше чоловіка з Київської області було засуджено до 10 років ув'язнення за співпрацю з окупантами під час їхнього захоплення населених пунктів. Фігурант встановив контакти з окупантами та погодився очолити кілька сіл.