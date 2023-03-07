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Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії

7 березня 2023 10:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Колишній командир одного з центрів спецоперацій ЗСУ виявився агентом рф
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Радника очаківського міського голови затримали за підозрою у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану. За даними слідства, посадовець працював на росію та намагався завербувати мера Очакова. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора

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Що відомо

За даними слідства, 55-річний мешканець міста Очакова добровільно погодився надавати представникам держави-агресора допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

"Під псевдонімом "Майстер" підозрюваний на постійній основі отримував завдання від представників головного розвідувального управління рф. Одним із завдань було звітування про наслідки ракетно-артилерійських обстрілів збройними силами рф території Очаківської міської територіальної громади, про що він постійно інформував з серпня по грудень 2022 року", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у січні 2023 року підозрюваний отримав нове завдання про вербування Очаківського міського голови, забезпечення його лояльного відношення і підтримки дій рф, аж до "здачі міста".

"Першим етапом злочинного плану мала бути вербувальна бесіда за посередництва підозрюваного шляхом телефонного дзвінка. Радник мав підготувати до цього мера міста. Наприкінці січня підозрюваний, перебуваючи у приміщенні Очаківської міської ради, повідомив міському голові про те, що з ним мають намір поспілкуватись представники. Того ж дня у месенджері "Telegram" він відзвітував своєму куратору про проміжні результати вербування мера",  — розповіли у прокуратурі. 

Мер Очакова, своєю чергою, повідомив СБУ в області про протиправні дії свого помічника. Усі подальші дії відбувалися під контролем правоохоронців з метою викриття дійсних намірів та встановлення причетних до цього представників спецслужб рф. 

Підозрюваного затримали та суд обрав безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою.

Версія СБУ

СБУ заявила, що зірвала плани рф щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області.

"У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу зс рф, який збирав розвіддані для захоплення українського міста", — заявляють в СБУ. 

Затримання Очаків

За даними слідства, російська воєнна розвідка відпрацювала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі захоплення південного регіону. Однак мер повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів. 

"Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради", — йдеться у повідомленні. 

В СБУ розповіли також, що після початку повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв’язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником гру - Колєсніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та діючих чиновників. Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора", — розповіли у спецслужбі. 

Результати обшуків

Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили "таємний" телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами.

Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Затримання Очаків

Затримання Очаків

Нагадаємо, раніше чоловіка з Київської області було засуджено до 10 років ув'язнення за співпрацю з окупантами під час їхнього захоплення населених пунктів. Фігурант встановив контакти з окупантами та погодився очолити кілька сіл.

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