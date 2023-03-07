Готовил захват города: в мэрии Очакова разоблачили агента россии

Бывший командир одного из центров спецопераций ВСУ оказался агентом рф

Советника очаковского городского головы задержали по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, чиновник работал на россию и пытался завербовать мэра Очакова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Что известно

По данным следствия, 55-летний житель Очакова добровольно согласился оказывать представителям государства-агрессора помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Под псевдонимом "Мастер" подозреваемый на постоянной основе получал задачи от представителей главного разведывательного управления россии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2023 года подозреваемый получил новую задачу о вербовке Очаковского городского головы, обеспечении его лояльного отношения и поддержке действий россии, вплоть до "сдачи города".

"Первым этапом преступного плана должна была быть вербовочная беседа при посредничестве подозреваемого путем телефонного звонка. Советник должен был подготовить к этому мэру города. В конце января подозреваемый, находясь в помещении Очаковского городского совета, сообщил городскому голове о том, что с ним намерены пообщаться представители. Уже в мессенджере "Telegram" он отчитался своему куратору о промежуточных результатах вербовки мэра", — рассказали в прокуратуре.

Мэр Очакова, в свою очередь, сообщил СБУ в области о противоправных действиях своего помощника. Все дальнейшие действия происходили под контролем стражей порядка с целью разоблачения действительных намерений и установления причастных к этому представителей спецслужб россии.

Подозреваемый был задержан и суд избрал безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей.

Версия СБУ

СБУ заявила, что сорвала планы россии по созданию условий для оккупации территории прибрежных районов Николаевской области.

"В результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент главного управления генерального штаба с рф, который собирал разведданные для захвата украинского города", — заявляют в СБУ.

По данным следствия, российская военная разведка отработала ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей. За это мэру города предлагали "избрать должность" в случае захвата южного региона. Однако мэр сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов.

"Установлено, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. Впоследствии он устроился в Очаковский городской совет", — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали также, что после начала полномасштабного вторжения с должностным лицом установила связь российская военная разведка для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Установлено, что он находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ — Колесниковым Сергеем Александровичем, 31.07.1971 г.р., уроженцем Украины. Именно по его указанию должностное лицо скрыто собирало информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, которые задействованы в защите прибрежных районов. Для этого пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников.Также он занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу страны-агрессора", — рассказали в спецслужбе.

Результаты обысков

Во время обысков по месту жительства вражеского агента сотрудники СБУ обнаружили "тайный" телефон, который он использовал для конспирированной переписки с оккупантами.

Кроме этого, изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

Напомним, ранее мужчина из Киевской области был приговорен к 10 годам заключения за сотрудничество с оккупантами во время их захвата населенных пунктов. Фигурант установил контакты с оккупантами и согласился возглавить несколько деревень.