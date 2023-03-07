Готовил захват города: в мэрии Очакова разоблачили агента россии
Советника очаковского городского головы задержали по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, чиновник работал на россию и пытался завербовать мэра Очакова.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
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Что известно
По данным следствия, 55-летний житель Очакова добровольно согласился оказывать представителям государства-агрессора помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
"Под псевдонимом "Мастер" подозреваемый на постоянной основе получал задачи от представителей главного разведывательного управления россии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе 2023 года подозреваемый получил новую задачу о вербовке Очаковского городского головы, обеспечении его лояльного отношения и поддержке действий россии, вплоть до "сдачи города".
"Первым этапом преступного плана должна была быть вербовочная беседа при посредничестве подозреваемого путем телефонного звонка. Советник должен был подготовить к этому мэру города. В конце января подозреваемый, находясь в помещении Очаковского городского совета, сообщил городскому голове о том, что с ним намерены пообщаться представители. Уже в мессенджере "Telegram" он отчитался своему куратору о промежуточных результатах вербовки мэра", — рассказали в прокуратуре.
Мэр Очакова, в свою очередь, сообщил СБУ в области о противоправных действиях своего помощника. Все дальнейшие действия происходили под контролем стражей порядка с целью разоблачения действительных намерений и установления причастных к этому представителей спецслужб россии.
Подозреваемый был задержан и суд избрал безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей.
Версия СБУ
СБУ заявила, что сорвала планы россии по созданию условий для оккупации территории прибрежных районов Николаевской области.
"В результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент главного управления генерального штаба с рф, который собирал разведданные для захвата украинского города", — заявляют в СБУ.
По данным следствия, российская военная разведка отработала ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей. За это мэру города предлагали "избрать должность" в случае захвата южного региона. Однако мэр сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов.
"Установлено, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. Впоследствии он устроился в Очаковский городской совет", — говорится в сообщении.
В СБУ рассказали также, что после начала полномасштабного вторжения с должностным лицом установила связь российская военная разведка для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
"Установлено, что он находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ — Колесниковым Сергеем Александровичем, 31.07.1971 г.р., уроженцем Украины. Именно по его указанию должностное лицо скрыто собирало информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, которые задействованы в защите прибрежных районов. Для этого пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников.Также он занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу страны-агрессора", — рассказали в спецслужбе.
Результаты обысков
Во время обысков по месту жительства вражеского агента сотрудники СБУ обнаружили "тайный" телефон, который он использовал для конспирированной переписки с оккупантами.
Кроме этого, изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.
Напомним, ранее мужчина из Киевской области был приговорен к 10 годам заключения за сотрудничество с оккупантами во время их захвата населенных пунктов. Фигурант установил контакты с оккупантами и согласился возглавить несколько деревень.