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Депутату Запорожского облсовета дали 10 лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами

10 марта 2023 16:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Депутат пошел на сотрудничество с оккупантами ради "должности"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В порядке специального судебного производства депутат Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока" признан виновным в коллаборационной деятельности. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.

Также суд лишил депутата права занимать определенные должности в органах власти сроком 15 лет.

Детали дела

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями россии и согласился на предложение занять должность так называемого "председателя военно-гражданской администрации г. Днепрорудное".

"О своем новом назначении псевдочиновник сообщил жителям и предпринимателям оккупированного города через Интернет в видеообращении, в котором также призвал поддержать враждебную власть", — отмечают в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, ранее СБУ задержала советника очаковского городского головы по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. По данным следствия, чиновник работал на россию и пытался завербовать мэра Очакова.

Также ранее мужчина из Киевской области был приговорен к 10 годам заключения за сотрудничество с оккупантами во время их захвата населенных пунктов. Фигурант установил контакты с оккупантами и согласился возглавить несколько сел.

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