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В Харьковской области задержали женщину, которая сообщала оккупантам данные о перемещении ВСУ

14 марта 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области женщине сообщено о подозрении. Она распространяла оккупантам информацию о перемещении, движении и расположении ВСУ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Подробности

"По данным следствия, жительница села Гусинка Купянского района с помощью мессенджеров и в телефонных разговорах сообщала представителю ВС рф информацию о перемещении украинских войск. Полученные данные враг в дальнейшем использовал для нанесения ударов по Купянщине", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали приспешницу агрессора. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обыска по месту жительства женщины обнаружен мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности, а также российские рубли.

В Харьковской области задержали пособницу агрессора

Напомним, в порядке специального судебного производства депутат Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока" признан виновным в коллаборационной деятельности. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Также мы писали, что сообщено о подозрении сотруднице СБУ, которая оправдывала действия российских военных. Женщина не сдержала присягу на верность государству.

Добавим, суд вынес приговор жителю Ивано-Франковска, который в социальных сетях поддерживал армию россии и ее вторжение в Украину. Мужчину приговорили к пяти годам заключения.

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