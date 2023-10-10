Требовали деньги у отца погибшего воина ВСУ: на Днепропетровщине задержали рэкетиров

Задержанные ДСР рекетиры. Фото: ДСР

Оперативники управлений стратегических расследований в Луганской области совместно со следователями областной полиции разоблачили в противоправной деятельности 23-летнего и 39-летнего мужчин. Они требовали деньги у отца погибшего бойца ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований.

Читайте также:

Задержанным сообщено о подозрении

По сообщению, подозреваемые требовали 11 тысяч долларов США вымышленного долга отца погибшего военнослужащего.

"Фигуранты угрожали ему физической расправой, давили психологически и даже заставляли продать собственное здание. 8 октября при поддержке полиции особого назначения Днепропетровской области фигурантов задержали сразу после получения средств", — сообщают силовики.

При процессуальном руководстве Новомосковской окружной прокуратуры мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 "Требование" УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие продолжается.

Напомним, что ранее ДБР разоблачило на Буковине преступную группу, занимавшуюся переправкой мужчин призывного возраста в Румынию, как возглавлял правоохранитель.

А СБУ задержала 36-летнюю коллаборантку, которая организовывала псевдореферендум во время оккупации Чернобаевки Херсонской области.