Організовувала "референдум" під час окупації Чорнобаївки: СБУ затримала колаборантку

СБУ затримала колаборантку. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала колаборантку, яка організовувала псевдореферендум під час окупації Чорнобаївки на Херсонщині. Фігуранткою виявилась 36-річна мешканка населеного пункту.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про колаборантку

Відомо, що фігуранткою виявилася 36-річна мешканка Чорнобаївки. Після того, як РФ окупувала населений пункт, жінка підтримала окупантів та перейшла на їх бік.

Зокрема, до її обов'язків входило проведення фейкового референдуму восени 2022 року. Для цього вона обходила помешкання місцевих жителів та агітувала їх взяти у ньому участь й "проголосувати" за країну-агресора. Під час так званих рейдів колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та "вибивати" з них підписи.

"За це отримала призначення до складу створеного агресором місцевого "виборчкому" та "привілеї" щодо вільного пересування по території району", — йдеться у повідомленні.

Покарання для колаборантки

Після того, як ЗСУ звільнили правобережну частину Херсонщини, колаборантка тривалий час переховувалася від правосуддя. Проте співробітники СБУ все одно розшукали її та затримали.

Правоохоронці повідомили їй про підозру. Наразі, вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, на Закарпатті заочно повідомили про підозру прикордоннику, який нещодавно втік разом з ухилянтами за кордон. Згодом виявилось, що фігурант перебуває у Москві та тривалий час є агентом російських спецслужб.