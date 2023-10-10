Организовывала "референдум" во время оккупации Чернобыевки: СБУ задержала коллаборантку

СБУ задержала коллаборантку. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала коллаборантку, которая организовывала псевдореферендум во время оккупации Чернобаевки в Херсонской области. Фигуранткой оказалась 36-летняя жительница населенного пункта.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о коллаборантке

Известно, что фигуранткой оказалась 36-летняя жительница Чернобаевки. После того, как РФ оккупировала населенный пункт, женщина поддержала оккупантов и перешла на их сторону.

В частности, в ее обязанности входило проведение фейкового референдума осенью 2022 года. Для этого она обходила жилье местных жителей и агитировала их принять в нем участие и проголосовать за страну-агрессора. Во время так называемых рейдов коллаборантку сопровождали вооруженные оккупанты, которые помогали ей запугивать жителей поселка и "выбивать" из них подписи.

"За это получила назначение в состав созданного агрессором местного "избиркома" и "привилегии" по свободному передвижению по территории района", — говорится в сообщении.

Наказание для коллаборантки

После того, как ВСУ освободили правобережную часть Херсонщины, коллаборантка долгое время скрывалась от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно разыскали ее и задержали.

Правоохранители сообщили ей о подозрении. Пока она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, на Закарпатье заочно сообщили о подозрении пограничнику, который недавно сбежал вместе с уклонистами за границу. Впоследствии оказалось, что фигурант находится в Москве и длительное время является агентом российских спецслужб.