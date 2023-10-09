Втік з ухилянтами за кордон: на Закарпатті повідомили про підозру агенту РФ

Прикордонник, якого підозрюють у державній зраді. Фото: Офіс генерального прокурора\Telegram

На Закарпатті заочно повідомили про підозру прикордоннику, який нещодавно втік разом з ухилянтами за кордон. Згодом виявилось, що фігурант перебуває у Москві та тривалий час є агентом російських спецслужб.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Що відомо про злочинця

Відомо, що злочинцем виявився уродженець Луганська. У червні 2022 року він прибув на службу у Закарпатську область.

Нещодавно стало відомо про те, що він разом з ухилянтами перетнув кордон Угорщини. Згодом виявилось, що наразі він перебуває у Москві, до того ж тривалий час є агентом кремлівських спецслужб.

Прокурори наголошують, що за весь час своєї служби він не мав доступу до секретних документів чи інформації з обмеженим доступом. Відтак, витік секретної інформації через нього не підтвердився.

Прокурори повідомили зраднику про підозру.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одесі ворожого агента, який коригував удари по місту. Чоловік прикидався рятувальником та розвідував різні локації, зокрема місця розташування Збройних сил.

Додамо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.