Сбежал с уклонистами за границу: на Закарпатье сообщили о подозрении агенту РФ

Пограничник, которого подозревают в государственной измене. Фото: Офис генерального прокурора\Telegram

На Закарпатье заочно сообщили о подозрении пограничнику, который недавно сбежал вместе с уклонистами за границу. Впоследствии оказалось, что фигурант находится в Москве и длительное время является агентом российских спецслужб.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Что известно о преступнике

Известно, что преступником оказался уроженец Луганска. В июне 2022 он прибыл на службу в Закарпатскую область.

Недавно стало известно о том, что он вместе с уклонистами пересек границу Венгрии. Впоследствии оказалось, что он находится в Москве, к тому же долгое время является агентом кремлевских спецслужб.

Прокуроры подчеркивают, что за все время своей службы у него не было доступа к секретным документам или информации с ограниченным доступом. Следовательно, утечка секретной информации из-за него не подтвердилась.

Прокуроры сообщили предателю о подозрении.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе вражеского агента, корректировавшего удары по городу. Мужчина притворялся спасателем и разведывал различные локации, в том числе места расположения Вооруженных сил.

Добавим, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позиции ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.