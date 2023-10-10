Вимагали гроші у батька загиблого воїна ЗСУ: на Дніпропетровщині затримали рекетирів

Затримані ДСР рекетири. Фото: ДСР

Оперативники управлінь стратегічних розслідувань у Луганській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили у протиправній діяльності 23-річного та 39-річного чоловіків. Вони вимагали гроші у батька загиблого бійця ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань.

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Затриманим повідомлено про підозру

За повідомленням, підозрювані вимагали 11 тисяч доларів США вигаданого боргу у батька загиблого військовослужбовця.

"Фігуранти погрожували йому фізичною розправою, тиснули психологічно та навіть змушували продати власний будинок. 8 жовтня за підтримки поліції особливого призначення Дніпропетровської області фігурантів затримали відразу після отримання коштів", — повідомляють силовики.

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 "Вимагання" ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває.

Нагадаємо, що раніше ДБР викрило на Буковині злочинну групу, яка займалася переправленням чоловіків призовного віку до Румунії, як очолював правоохоронець.

А СБУ затримала 36-річну колаборантку, яка організовувала псевдореферендум під час окупації Чорнобаївки на Херсонщині.