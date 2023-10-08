У Тернополі працівники ТЦК жорстко побили чоловіка: як відреагував мер та військкомат

Побиття чоловіка у Тернополі. Фото: скриншот з відео

Соцмережами поширилося відео, на якому співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Тернополі застосовують фізичне насильство до людини. Такий випадок є не першим у місті.

Відео з'явилося у телеграм-каналі журналіста Костянтина Андріюка.

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Що сталося

На ньому можна побачити, як двоє військовослужбовців б'ють мобілізованих.

"Ніколи такого к**ва не було. І от тобі знову. ТЦК. Тернопіль", — зазначив журналіст.

Реакція мерії міста

Своєю чергою міський голова Тернополя Сергій Надал відреагував на такий інцидент. Він звернувся до керівництва ТЦК та СП у Тернополі.

"Є інформація, що ваші "окремі" працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими", — зауважив він.

Також Надал закликав жителів міста повідомляти поліцію та прокуратуру про подібні випадки.

"Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення, відповідно до вимог законодавства!", — наголосив мер міста.

Скриншот допису

Що кажуть в ТЦК

Водночас у Тернопільському ТЦК пояснили, що відбулося.

"Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Нанесення удару військовослужбовцю, як на одному з відео? Для з`ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у Тернополі люди у військовій формі "пакували" місцевих чоловіків у мікроавтобус. Вони застосовували силу та викрикували нецензурну лексику. У територіальному центрі комплектування вже відреагували на інциденти.