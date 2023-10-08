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В Тернополе работники ТЦК жестоко избили мужчину: как отреагировал мэр и военкомат

8 октября 2023 12:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Тернополе работники ТЦК жестоко избили мужчину: как отреагировал мэр и военкомат
Избиение мужчины в Тернополе. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Соцсетями распространилось видео, где сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Тернополе применяют физическое насилие к человеку. Такой случай не первый в городе.

Видео появилось в телеграмм-канале журналиста Константина Андриюка.

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Что произошло

На нем можно увидеть, как двое военнослужащих избивают мобилизованных.

"Никогда такого к**ва не было. И вот тебе снова. ТЦК. Тернополь", — отметил журналист.

Реакция мэрии города

В свою очередь городской голова Тернополя Сергей Надал отреагировал на такой инцидент. Он обратился к руководству ТЦК и СП в Тернополе.

"Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными", — отметил он.

Также Надал призвал жителей города сообщать полиции и прокуратуре о подобных случаях.

"Во время войны каждый мужчина должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, надлежащее отношение в соответствии с требованиями законодательства!", — подчеркнул мэр города.

Тернопольский ТЦК
Скриншот сообщения

Что говорят в ТЦК

В то же время в Тернопольском ТЦК объяснили, что произошло.

"Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео? Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли, руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", — отметили в сообщении.

Тернопольский ТЦК
Скриншот сообщения

Напомним, ранее в Тернополе люди в военной форме "упаковали" местных мужчин в микроавтобус. Они использовали силу и выкрикивали нецензурную лексику. В территориальном центре комплектования уже отреагировали на инциденты.

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