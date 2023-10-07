У Тернополі люди у військовій формі "пакували" чоловіків в автобус: у ТЦК відреагували

Люди у військовій формі, які садили чоловіків в автобус. Фото: скриншот з відео

У Тернополі люди у військовій формі "пакували" місцевих чоловіків у мікроавтобус. Вони застосовували силу та викрикували нецензурну лексику. У територіальному центрі комплектування вже відреагували на інциденти.

Про це повідомляє Тернопільський ТЦК і СП.

Читайте також:

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Мобілізація по-тернопільськи

За інформацією місцевих, відео були зняті на вулиці Лучаківського.

У Тернопільському ТЦК і СП наголосили, що для з'ясування всіх обставин, які відбулися, керівництвом призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів.

"Повідомляємо, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій!" — йдеться у повідомленні.

Допис Тернопільського обласного ТЦК і СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, представникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заборонено утримувати та бити людей, які відмовляються брати повістку. Також вони не можуть зупиняти громадський транспорт.

Також ми писали, що у місті Запоріжжі трапився інцидент за участю трьох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони спробували вручити повістку чоловікові, який на той час був у автомобілі.

Додамо, Львівський обласний ТЦК і СП призначив службову перевірку щодо нещодавнього відео, на якому чоловіки у військовій формі затримують чоловіка на зупинці.