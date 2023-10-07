Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Тернополі люди у військовій формі "пакували" чоловіків в автобус: у ТЦК відреагували arrow

У Тернополі люди у військовій формі "пакували" чоловіків в автобус: у ТЦК відреагували

7 жовтня 2023 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Тернополі люди у військовій формі "пакували" чоловіків в автобус: у ТЦК відреагували
Люди у військовій формі, які садили чоловіків в автобус. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тернополі люди у військовій формі "пакували" місцевих чоловіків у мікроавтобус. Вони застосовували силу та викрикували нецензурну лексику. У територіальному центрі комплектування вже відреагували на інциденти.

Про це повідомляє Тернопільський ТЦК і СП.

Читайте також:

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Мобілізація по-тернопільськи

За інформацією місцевих, відео були зняті на вулиці Лучаківського. 

У Тернопільському ТЦК і СП наголосили, що для з'ясування всіх обставин, які відбулися, керівництвом призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів.

"Повідомляємо, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій!" — йдеться у повідомленні.

null
Допис Тернопільського обласного ТЦК і СП. Фото: скриншот 

Нагадаємо, представникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заборонено утримувати та бити людей, які відмовляються брати повістку. Також вони не можуть зупиняти громадський транспорт.

Також ми писали, що у місті Запоріжжі трапився інцидент за участю трьох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони спробували вручити повістку чоловікові, який на той час був у автомобілі.

Додамо, Львівський обласний ТЦК і СП призначив службову перевірку щодо нещодавнього відео, на якому чоловіки у військовій формі затримують чоловіка на зупинці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз