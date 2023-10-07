В Тернополе люди в военной форме "паковали" мужчин в автобус: в ТЦК отреагировали

Люди в военной форме, которые сажали мужчин в автобус. Фото: скриншот с видео

В Тернополе люди в военной форме "паковали" местных мужчин в микроавтобус. Они использовали силу и выкрикивали нецензурную лексику. В территориальном центре комплектования уже отреагировали на инциденты.

Об этом сообщает Тернопольский ТЦК и СП.

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Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Мобилизация по-тернопольски

По информации местных, видео были сняты на улице Лучаковского.

В Тернопольском ТЦК и СП подчеркнули, что для выяснения всех произошедших обстоятельств руководством назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

"Сообщаем, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, которые имеют опыт боевых действий и перемещены в ТЦК СП для прохождения службы, которые признаны ограниченно годными после полученных ранений и контузий!" — говорится в сообщении.

Пост Тернопольского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, представителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки запрещено удерживать и избивать людей, которые отказываются брать повестку. Также они не могут останавливать общественный транспорт.

Также мы писали, что в Запорожье произошел инцидент с участием трех представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они попытались вручить повестку мужчине, который в то время был в автомобиле.

Добавим, Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку относительно недавнего видео, на котором мужчины в военной форме задерживают мужчину на остановке.