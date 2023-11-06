ВАКС избрал меру пресечения нардепу, который завладел государственными землями

Высший антикоррупционный суд Украины. Фото: "РБК-Украина"

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату, подозреваемого в деле по завладению государственными землями. Ему назначили залог в размере 26,840 млн грн.

Об этом сообщает САП.

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"6 ноября 2023 года при участии прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения народному депутату, которые совместно с другими лицами подозреваются в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб на более 123 млн грн", — говорится в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о народном депутате Роберте Горвате.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, которое было согласовано генпрокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн.

К тому же на лиц возложили следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований подозрение получил народный депутат. Он организовал схему для уклонистов.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн. Он занимал этот пост с 2021 по 2023 год.