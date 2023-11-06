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СБУ викрила ексзаступника міністра оборони на розтраті 1 млрд грн

6 листопада 2023 13:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ викрила ексзаступника міністра оборони на розтраті 1 млрд грн
Правоохоронці та колишній заступник міністра оборони України. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн. Він обіймав цю посаду із 2021 по 2023 рік. 

Про це повідомляє СБУ.

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Викриття ексзаступника міністра оборони

"Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника Міністра оборони України, який обіймав цю посаду із 2021 по 2023 рік. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що торік посадовець вступив у змову зі своїми підлеглими та здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн. 

За інформацією ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова. 

Військові ЗСУ не можуть використовувати зазначену форму, адже вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ оголосили колишньому заступнику міністра підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

"За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику — колишньому виконувачу обов’язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони", — йдеться у повідомленні.

Обидва зловмисники перебувають під вартою.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна. 

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань підозру отримав народний депутат. Він організував схему для ухилянтів.  

Також ми писали, що СБУ затримала двох колаборанток з окупаційного "управління соцполітики РФ". Воно діяло на території Херсона після захоплення міста.

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