СБУ викрила ексзаступника міністра оборони на розтраті 1 млрд грн
Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн. Він обіймав цю посаду із 2021 по 2023 рік.
Про це повідомляє СБУ.
Викриття ексзаступника міністра оборони
"Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника Міністра оборони України, який обіймав цю посаду із 2021 по 2023 рік. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн", — йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що торік посадовець вступив у змову зі своїми підлеглими та здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.
За інформацією ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.
Військові ЗСУ не можуть використовувати зазначену форму, адже вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.
На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ оголосили колишньому заступнику міністра підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).
"За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику — колишньому виконувачу обов’язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони", — йдеться у повідомленні.
Обидва зловмисники перебувають під вартою.
Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань підозру отримав народний депутат. Він організував схему для ухилянтів.
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