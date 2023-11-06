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У Вінницькій області затримали агента РФ, який готував удари по Укрзалізниці

6 листопада 2023 12:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Вінницькій області затримали агента РФ, який готував удари по Укрзалізниці
Співробітники СБУ та затриманий російський агент. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала російського агента, який готував повітряні удари по об'єктах Укрзалізниці у Вінницькій області. Йому оголошено підозру в державній зраді.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання російського агента

Співробітники СБУ викрили агента ФСБ, який займався підготовкою серії повітряних атак РФ на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.

Для виконання ворожого завдання фігурант розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової.

Співробітники СБУ біля будинку російського агента у Вінницькій області
Співробітники СБУ біля будинку російського агента. Фото: СБУ

До того ж правопорушник намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

"Одержані розвіддані він мав передати своєму "куратору" з ФСБ через анонімну поштову скриньку. "Звіт" передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями. За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ в будинку російського агента у Вінницькій області
Співробітники СБУ в будинку російського агента. Фото: СБУ

У разі успіху російська ФСБ "гарантувала" своєму агенту винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Кошти він повинен був отримати на банківську картку. Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що ФСБ "евакуює" його на територію Росії.

СБУ завадили реалізації планів агресора та затримали російського поплічника на етапі збору розвідданих.

"За даними слідства, затриманим є 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року. У "поле зору" ФСБ він потрапив через поширення на сторінці в "Однокласниках" своїх прокремлівських поглядів", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта мобільний телефон, який він використовував для листування з ФСБ.

Листування російського агента з ФСБ
Листування російського агента з ФСБ. Фото: СБУ
Листування російського агента з ФСБ
Листування російського агента з ФСБ. Фото: СБУ

Як покарають зловмисника

Слідчі СБУ оголосили затриманому підозру в державній зраді, яка була вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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