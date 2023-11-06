В Винницкой области задержали агента РФ, который готовил удары по Укрзализныце

Сотрудники СБУ и задержанный российский агент. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил воздушные удары по объектам Укрзализныци в Винницкой области. Ему объявлено подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает СБУ.

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Задержание российского агента

Сотрудники СБУ разоблачили агента ФСБ, занимавшегося подготовкой серии воздушных атак РФ на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области.

Для выполнения вражеской задачи фигурант разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении передовой.

Сотрудники СБУ возле дома российского агента. Фото: СБУ

К тому же правонарушитель пытался определить расположение ключевых электроподстанций региона и получить информацию об их техническом состоянии.

"Полученные разведданные он должен был передать своему "куратору" из ФСБ через анонимный почтовый ящик. "Отчет" предусматривал точные координаты и фото украинских объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями. По информации фигуранта, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ в доме российского агента. Фото: СБУ. Фото: СБУ

В случае успеха российская ФСБ "гарантировала" своему агенту вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Средства он должен был получить на банковскую карту. Кроме того, после выполненной задачи злоумышленник надеялся, что ФСБ "эвакуирует" его на территорию России.

СБУ помешали реализации планов агрессора и задержали российского приспешника на этапе сбора разведданных.

"По данным следствия, задержан 57-летний житель Хмельницкого района, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в мае этого года. В "поле зрения" ФСБ он попал из-за распространения на странице в "Одноклассниках" своих прокремлевских взглядов", — говорится в сообщении.

Во время обыска правоохранители изъяли у фигуранта мобильный телефон, который он использовал для переписки с ФСБ.

Переписка российского агента с ФСБ. Фото: СБУ

Переписка российского агента с ФСБ. Фото: СБУ

Как накажут злоумышленника

Следователи СБУ объявили задержанному подозрение в государственной измене, которая была совершена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожскую ОВА, чтобы "сливать" информацию об ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.