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СБУ разоблачила экс-заместителя министра обороны на растрате 1 млрд грн

6 ноября 2023 13:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ разоблачила экс-заместителя министра обороны на растрате 1 млрд грн
Правоохранители и бывший заместитель министра обороны Украины. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн. Он занимал этот пост с 2021 по 2023 год.

Об этом сообщает СБУ.

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"Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя Министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 год. Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 млрд грн", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в прошлом году должностное лицо вступило в сговор со своими подчиненными и осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

По информации СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове.

Военные ВСУ не могут использовать указанную форму, ведь она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

На основании собранных материалов следователи СБУ объявили бывшему заместителю министра подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

"По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику — бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны", — говорится в сообщении.

Оба злоумышленника находятся под стражей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований подозрение получил народный депутат. Он организовал схему для уклонистов.

Также мы писали, что СБУ задержала двух коллаборанток из оккупационного "управления соцполитики РФ". Оно действовало на территории Херсона после захвата города.

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