СБУ разоблачила экс-заместителя министра обороны на растрате 1 млрд грн

Правоохранители и бывший заместитель министра обороны Украины. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн. Он занимал этот пост с 2021 по 2023 год.

Об этом сообщает СБУ.

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"Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя Министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 год. Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 млрд грн", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в прошлом году должностное лицо вступило в сговор со своими подчиненными и осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

По информации СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове.

Военные ВСУ не могут использовать указанную форму, ведь она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

На основании собранных материалов следователи СБУ объявили бывшему заместителю министра подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

"По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику — бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны", — говорится в сообщении.

Оба злоумышленника находятся под стражей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований подозрение получил народный депутат. Он организовал схему для уклонистов.

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