СБУ затримала двох колаборанток з "управління", яке діяло після захоплення Херсона

Служба безпеки України. Фото: mil.in.ua

СБУ затримала двох колаборанток з окупаційного "управління соцполітики РФ". Воно діяло на території Херсона після захоплення міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Відомо, що одна з поплічниць ворога намагалася втекти від правосуддя за кордон, проте співробітники СБУ завадили цьому і затримали її біля кордону з Євросоюзом.

Перша затримана колаборантка. Фото: СБУ

"Фігурантками виявились дві посадовиці: одна з міського управління праці та соціального захисту населення, а інша — регіонального представництва Фонду держмайна", — уточнили в СБУ.

Після захоплення міста жінки підтримали російських загарбників і за це отримали "призначення" до місцевої окупаційної адміністрації РФ, де їх влаштували на керівні "посади" у лавах окупаційного підрозділу "соцполітики Херсонського міського округу".

Друга затримана колаборантка. Фото: СБУ

Так, одна з колаборанток очолила "відділ інформаційної роботи та документообігу". Там вона займалась переоформленням установчих документів за російським "законодавством" та підшукувала "кадри" для подальшого працевлаштування до псевдоустанови.

Інша поплічниця РФ завідувала так званим "відділом нарахувань". За даними слідства, вона погрожувала місцевим жителям скасуванням соцвиплат, якщо вони відмовляться отримувати паспорти РФ.

На підставі зібраних доказів обом жінкам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, що СБУ затримала "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який виготовляв для росіян фортифікаційні споруди та ремонтував автошляхи. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України.