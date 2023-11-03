СБУ задержала двух коллаборанток из "управления", действовавшего после захвата Херсона
СБУ задержала двух коллаборанток из оккупационного "управления соцполитики РФ". Оно действовало на территории Херсона после захвата города.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ задержали коллаборанток в Херсоне
Известно, что одна из приспешниц врага пыталась уйти от правосудия за границу, однако сотрудники СБУ помешали этому и задержали ее у границы с Евросоюзом.
"Фигурантками оказались два должностные лица: одна из городского управления труда и социальной защиты населения, а другая — регионального представительства Фонда госимущества", — уточнили в СБУ.
После захвата города женщины поддержали российских захватчиков и за это получили "назначение" в местную оккупационную администрацию РФ, где их устроили на руководящие "должности" в рядах оккупационного подразделения "соцполитики Херсонского городского округа".
Так, одна из коллаборанток возглавила "отдел информационной работы и документооборота". Там она занималась переоформлением учредительных документов по российскому законодательству и подыскивала кадры для дальнейшего трудоустройства в псевдоучреждение.
Другая приспешница РФ заведовала так называемым "отделом начислений". По данным следствия, она угрожала местным жителям отменой соцвыплат, если они откажутся получать паспорта РФ.
На основании собранных улик обеим женщинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Пока они находятся под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что СБУ задержала "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожскую ОВА , чтобы "сливать" информацию о ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу строительного холдинга во временно оккупированной части Запорожья, который производил для россиян фортификационные сооружения и ремонтировал автодороги. Пока он скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины.
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