СБУ задержала двух коллаборанток из "управления", действовавшего после захвата Херсона

Служба безопасности Украины. Фото: mil.in.ua

СБУ задержала двух коллаборанток из оккупационного "управления соцполитики РФ". Оно действовало на территории Херсона после захвата города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Известно, что одна из приспешниц врага пыталась уйти от правосудия за границу, однако сотрудники СБУ помешали этому и задержали ее у границы с Евросоюзом.

Первая задержанная коллаборантка. Фото: СБУ

"Фигурантками оказались два должностные лица: одна из городского управления труда и социальной защиты населения, а другая — регионального представительства Фонда госимущества", — уточнили в СБУ.

После захвата города женщины поддержали российских захватчиков и за это получили "назначение" в местную оккупационную администрацию РФ, где их устроили на руководящие "должности" в рядах оккупационного подразделения "соцполитики Херсонского городского округа".

Вторая задержанная коллаборантка. Фото: СБУ

Так, одна из коллаборанток возглавила "отдел информационной работы и документооборота". Там она занималась переоформлением учредительных документов по российскому законодательству и подыскивала кадры для дальнейшего трудоустройства в псевдоучреждение.

Другая приспешница РФ заведовала так называемым "отделом начислений". По данным следствия, она угрожала местным жителям отменой соцвыплат, если они откажутся получать паспорта РФ.

На основании собранных улик обеим женщинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Пока они находятся под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что СБУ задержала "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожскую ОВА , чтобы "сливать" информацию о ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу строительного холдинга во временно оккупированной части Запорожья, который производил для россиян фортификационные сооружения и ремонтировал автодороги. Пока он скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины.