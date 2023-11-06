Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow ВАКС обрав запобіжний захід нардепу, який заволодів державними землями arrow

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу, який заволодів державними землями

6 листопада 2023 15:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ВАКС обрав запобіжний захід нардепу, який заволодів державними землями
Вищий антикорупційний суд України. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату, якого підозрюють у справі щодо заволодіння державними землями. Йому призначили заставу у розмірі 26,840 млн грн.

Про це повідомляє САП.

Читайте також:

Запобіжний захід нардепу

"6 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату, які спільно з іншими особами підозрюються у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, йдеться про народного депутата Роберта Горвата.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, яке було погоджено генпрокурором, та обрав особі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 млн грн.

До того ж на осіб поклали такі процесуальні обов'язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатись за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.
null
Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань підозру отримав народний депутат. Він організував схему для ухилянтів.  

Також ми писали, що Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн. Він обіймав цю посаду із 2021 по 2023 рік. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі