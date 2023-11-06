ВАКС обрав запобіжний захід нардепу, який заволодів державними землями

Вищий антикорупційний суд України. Фото: "РБК-Україна"

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату, якого підозрюють у справі щодо заволодіння державними землями. Йому призначили заставу у розмірі 26,840 млн грн.

Про це повідомляє САП.

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"6 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату, які спільно з іншими особами підозрюються у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, йдеться про народного депутата Роберта Горвата.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, яке було погоджено генпрокурором, та обрав особі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 млн грн.

До того ж на осіб поклали такі процесуальні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатись за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань підозру отримав народний депутат. Він організував схему для ухилянтів.

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