ВАКС відправив під домашній арешт колишнього очільника Укрбуду Микитася

Екснардеп та колишній очільник "Укрбуду" Максим Микитась. Фото: із соцмереж

Суддя ВАКС Ткаченко відмовився брати під варту екснардепа та колишнього очільника Укрбуду Максима Микитася, обмежившись домашнім арештом. Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

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Домашній арешт Микитася

У відомстві розповіли, що слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа та колишнього очільника Укрбуду Максима Микитася, обмежившись домашнім арештом. Його також зобов’язали носити електронний браслет.

Як відомо, Микитася та ще п’ятьох людей підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів. Прокурор просив взяти його під варту з альтернативою застави в 134 мільйони гривень.

Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет.

"Це чергове сумнівне рішення слідчого судді Ткаченка. Давати лише домашній арешт для підозрюваного, який за останні кілька років отримував щонайменше 7 підозр, кілька разів сидів у СІЗО, порушував встановлені судом обов’язки і має статус обвинуваченого у двох корупційних справах, це щонайменше дивно", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Вищий антикорупційний суд продовжив до 12 лютого 2023 року утримання під вартою колишнього нардепа Максима Микитася. Його підозрюють у спробі підкупу голови Дніпра Бориса Філатова.