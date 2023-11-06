ВАКС отправил под домашний арест бывшего главу Укрстроя Никитася

Экс-нардеп и бывший глава "Укрстроя" Максим Никитась. Фото: из соцсетей

Судья ВАКС Олег Ткаченко отказался взять под стражу экс-нардепа и бывшего главу Укрбуду Максима Никитася, ограничившись домашним арестом. Никитась подозревается в завладении средствами Минобороны во время выполнения подряда на строительство складов на сумму более 307 млн грн.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Читайте также:

Домашний арест Никитася

В ведомстве рассказали, что следователь судья ВАКС Олег Ткаченко отказался применять СИЗО для подозреваемого экс-нардепа и бывшего главу Укрбуда Максима Никитася, ограничившись домашним арестом. Его также обязали носить электронный браслет.

Как известно, Никитась и еще пять человек подозреваются в завладении 307 миллионами гривен Минобороны во время выполнения подряда на строительство складов. Прокурор просил заключить его под стражу с альтернативой залога в 134 миллиона гривен.

Дополнительно к Никитасю судья применил следующие обязанности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и в суд, сообщать об изменении места жительства и работы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить браслет.

"Это очередное сомнительное решение следователя судьи Ткаченко. Выбрать лишь домашний арест для подозреваемого, который за последние несколько лет получал по меньшей мере 7 подозрений, несколько раз сидел в СИЗО, нарушал установленные судом обязанности и имеет статус обвиняемого по двум коррупционным делам, это по меньшей мере странно", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Высший антикоррупционный суд продлил до 12 февраля 2023 года содержание под стражей бывшего нардепа Максима Никитася. Его подозревают в попытке подкупа главы Днепра Бориса Филатова.