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В Украине будут судить бывших сотрудников СБУ, которые перешли на сторону врага

19 апреля 2023 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине будут судить бывших сотрудников СБУ, которые перешли на сторону врага
Церемониальный молоток судьи. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По материалам СБУ будут судить двух предателей Украины. Они помогали российской ФСБ совершать хакерские атаки.

Об этом сообщает СБУ.

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В Украине будут судить предателей

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с ДБР и ОГП собрали доказательную базу на двух военных предателей, которые помогали России в войне против Украины.

Правонарушителями являются двое бывших сотрудников СБУ в АР Крым. Фигуранты в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ. Они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки "Armageddon".

Злоумышленники с 1 января 2020 года по 10 марта 2021 года осуществили серию масштабных кибератак на правительственные структуры Украины. ФСБ пыталась получить доступ к секретным данным.

"Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для проникновения российской спецслужбы в правительственные информационные ресурсы Украины. По результатам комплексных мер правоохранители установили причастность обоих предателей к подрывной деятельности агрессора", — говорится в сообщении.

В 2021 году киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную операцию и поименно установили злоумышленников. Они перехватили разговоры фигурантов и получили доказательства их причастности к кибератакам на Украину. Бывшие сотрудники СБУ использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия".

Тогда было установлено сразу восемь вражеских хакеров. Пять из них уже получили подозрение. В настоящее время правоохранители закончили расследование в отношении двух фигурантов.

Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем).

Предателям грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 14 апреля, в Сумской области СБУ задержала агента РФ, который искал "слабые места" на украинско-российской границе. Он был местным жителем, которого завербовал работающий в ФСБ россиянин.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех информаторов ФСБ. Они проводили разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донецкой области.

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