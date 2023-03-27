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СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка готувала обстріли по об’єктах Укрзалізниці

27 березня 2023 11:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській та Донецькій областях контррозвідка Служби безпеки України знешкодила розгалужену агентурну мережу ФСБ. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Вони готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці та підбирали кадри в адміністрації окупантів.

Про це повідомляє Служба безпека України.

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Деталі

Один з правопорушників використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста.

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів.

"У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині", — йдеться у повідомленні.

До того ж фігуранти під час тимчасової окупації Ізюма та Балаклеї підбирали кандидатів до складу місцевих адміністрацій окупантів.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії агентів рф та затримали чотирьох учасників ворожої мережі. Інші правопорушники перебувають на території рф. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності. 

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

За даними слідства, російська мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом рф у Харкові.

"Після 24 лютого минулого року ФСБ "активувала" свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу", — додали в СБУ.

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Серед них — інженер-конструктор заводу "Мотор Січ".

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