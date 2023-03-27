СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая готовила обстрелы по объектам Укрзализныци
В Харьковской и Донецкой областях контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила разветвленную агентурную сеть ФСБ. В состав группы входило восемь местных жителей. Они готовили ракетные удары по объектам "Укрзализныци" и подбирали кадры в администрации оккупантов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Один из правонарушителей использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и журналиста.
Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов.
"В "зоне особого внимания" врага были маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ. Также агенты разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах востока Украины и в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
К тому же, фигуранты во время временной оккупации Изюма и Балаклеи подбирали кандидатов в состав местных администраций оккупантов.
Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия агентов рф и задержали четырех участников вражеской сети. Другие правонарушители находятся на территории рф. В отношении них продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности.
По данным следствия, российская сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения. В ее состав вошел агент, ранее завербованный почетным консулом рф в Харькове.
"После 24 февраля прошлого года ФСБ "активировала" свою агентуру для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Также в их помещениях обнаружена российская символика и прокремлевская литература", — добавили в СБУ.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность в Киевской и Запорожье. Среди них инженер-конструктор завода "Мотор Сич".