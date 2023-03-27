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СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая готовила обстрелы по объектам Укрзализныци

27 марта 2023 11:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской и Донецкой областях контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила разветвленную агентурную сеть ФСБ. В состав группы входило восемь местных жителей. Они готовили ракетные удары по объектам "Укрзализныци" и подбирали кадры в администрации оккупантов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Один из правонарушителей использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и журналиста.

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов.

"В "зоне особого внимания" врага были маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ. Также агенты разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах востока Украины и в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

К тому же, фигуранты во время временной оккупации Изюма и Балаклеи подбирали кандидатов в состав местных администраций оккупантов.

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия агентов рф и задержали четырех участников вражеской сети. Другие правонарушители находятся на территории рф. В отношении них продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности.

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

По данным следствия, российская сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения. В ее состав вошел агент, ранее завербованный почетным консулом рф в Харькове.

"После 24 февраля прошлого года ФСБ "активировала" свою агентуру для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Также в их помещениях обнаружена российская символика и прокремлевская литература", — добавили в СБУ.

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность в Киевской и Запорожье. Среди них инженер-конструктор завода "Мотор Сич".

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