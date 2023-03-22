На Хмельниччині викрили "ботоферму", що розповсюджувала фейки про війну

Кіберфахівці СБУ ліквідували проросійський осередок

Понад 2 тисячі ботів закликали українців ухилятися від мобілізації та "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кіберфахівці СБУ ліквідували проросійський осередок, що дискредитував оборону нашої держави та військово-політичне керівництво України. У службі безпеки встановили, що замовником цих фейків є представники російських спецслужб.

Як працювала ботоферма

Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах. Писали від імені пересічних українців. Щодня реєстрували більше сотні фальшивих облікових записів. Своїми дописами та коментарями у мережі розхитувати внутрішньополітичну обстановку у західних регіонах України.

Організував протиправну діяльність колишній міліціонер з Кам'янця-Подільського. Апаратно-програмний комплекс для створення ботів розмістив прямо у власній квартирі, в одному зі спальних районів міста. За кожного бота отримував гроші від агресора через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків СБУ вилучили у зловмисника сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку, комп'ютерну техніку, спецобладнання та програмне забезпечення. Усе це направили на експертизу.

Наразі чоловіку, що організував "ботобізнес" повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку). Триває слідство, аби встановити усіх причетних до створення проросійського осередку.

СБУ закликає українців довіряти інформації лише з перевірених джерел, адже ворог воює з нами навіть у соцмережах.