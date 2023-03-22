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На Хмельниччині викрили "ботоферму", що розповсюджувала фейки про війну

22 березня 2023 17:44
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька
На Хмельниччині викрили "ботоферму", що розповсюджувала фейки про війну
Кіберфахівці СБУ ліквідували проросійський осередок
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька

Понад 2 тисячі ботів закликали українців ухилятися від мобілізації та "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Кіберфахівці СБУ ліквідували проросійський осередок, що дискредитував оборону нашої держави та військово-політичне керівництво України. У службі безпеки встановили, що замовником цих фейків є представники російських спецслужб. 

Як працювала ботоферма

Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах. Писали від імені пересічних українців. Щодня реєстрували більше сотні фальшивих облікових записів. Своїми дописами та коментарями у мережі розхитувати внутрішньополітичну обстановку у західних регіонах України.

Організував протиправну діяльність колишній міліціонер з Кам'янця-Подільського. Апаратно-програмний комплекс для створення ботів розмістив прямо у власній квартирі, в одному зі спальних районів міста. За кожного бота отримував гроші від агресора через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків СБУ вилучили у зловмисника сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку, комп'ютерну техніку, спецобладнання та програмне забезпечення. Усе це направили на експертизу. 

Наразі чоловіку, що організував "ботобізнес" повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку). Триває слідство, аби встановити усіх причетних до створення проросійського осередку.

СБУ закликає українців довіряти інформації лише з перевірених джерел, адже ворог воює з нами навіть у соцмережах.

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