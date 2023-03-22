В Хмельницкой области разоблачили "ботоферму", распространяющую фейки о войне

Киберспециалисты СБУ ликвидировали пророссийскую ячейку

Более 2 тысяч ботов призывали украинцев уклоняться от мобилизации и "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты СБУ ликвидировали пророссийскую ячейку, дискредитировавшую оборону нашего государства и военно-политическое руководство Украины. В службе безопасности установили, что заказчиком этих фейков являются представители российских спецслужб.

Как работала ботоферма

Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях. Писали от имени рядовых украинцев. Ежедневно регистрировали более сотни фальшивых аккаунтов. Своими сообщениями и комментариями в сети расшатывали внутриполитическую обстановку в западных регионах Украины.

Организовал противоправную деятельность бывший милиционер из Каменец-Подольского. Аппаратно-программный комплекс для создания ботов разместил прямо в собственной квартире, в одном из спальных районов города. За каждый бот получал деньги от агрессора через российские электронные платежные системы.

В ходе обысков СБУ изъяли у злоумышленника сотни SIM-карт операторов мобильной связи, компьютерную технику, спецоборудование и программное обеспечение. Все это было направлено на экспертизу.

В настоящее время мужчине, организовавшему "ботобизнес", сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Продолжается следствие, чтобы установить всех причастных к созданию пророссийской ячейки.

СБУ призывает украинцев доверять информации только из проверенных источников, ведь враг сражается с нами даже в соцсетях.