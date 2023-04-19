В Україні судитимуть колишніх співробітників СБУ, які перейшли на бік ворога

Церемоніальний молоток судді. Фото: Pexels

За матеріалами СБУ судитимуть двох зрадників України. Вони допомагали російській ФСБ здійснювати хакерські атаки.

Про це повідомляє СБУ.

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Кіберфахівці Служби безпеки спільно з ДБР та ОГП зібрали доказову базу на двох військових-зрадників, які допомагали Росії у війні проти України.

Правопорушниками є двоє колишніх співробітників СБУ в АР Крим. Фігуранти в 2014 році перейшли на бік ворога та вступили до лав ФСБ. Вони увійшли до складу підконтрольного російській спецслужбі хакерського угруповання "Armageddon".

Зловмисники з 1 січня 2020 року до 10 березня 2021 року здійснили серію масштабних кібератак на урядові структури України. ФСБ намагалась отримати доступ до секретних даних.



"Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для проникнення російської спецслужби до урядових інформаційних ресурсів України. За результатами комплексних заходів правоохоронці встановили причетність обох зрадників до підривної діяльності агресора", — йдеться у повідомленні.

У 2021 році кіберфахівці СБУ здійснили безпрецедентну операцію та поіменно встановили зловмисників. Вони перехопили розмови фігурантів та отримали докази їх причетності до кібератак на Україну. Колишні співробітники СБУ використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та "прикриття".



Тоді було встановлено одразу вісім ворожих хакерів. П'ять з них вже отримали підозру. Наразі правоохоронці закінчили розслідування щодо двох фігурантів.



Вони звинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем).

Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 квітня, в Сумській області СБУ затримала агента РФ, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні. Він був місцевим жителем, якого завербував росіянин, який працює у ФСБ.

Також ми писали, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох інформаторів ФСБ. Вони проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донецької області.