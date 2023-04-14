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СБУ затримали агента РФ, який зливав координати місць перебування української оборони

14 квітня 2023 12:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
СБУ затримали агента РФ, який зливав координати місць перебування української оборони
СБУ з Контррозвідкою на затриманні агента РФ. Фото: СБУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 14 квітня, в Сумській області СБУ затримала агента рф, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні. Він був місцевим жителем, якого завербував росіянин, який працює у ФСБ.

Про це інформує СБУ.

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На Сумщині затримали агента РФ

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині. Ним виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до негласного співробітництва ще до початку повномасштабного вторгнення.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник був завербований під час однієї з поїздок до РФ, де він підтримував контакт з росіянином, що працював на ФСБ. Для комунікації з агресором використовував закритий чат одного із месенджерів.

Після 24 лютого минулого року фігурант отримав вороже завдання: збирати розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України. Насамперед ворога цікавили локації укріпрайонів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумської області. Для збору інформації російський агент об’їжджав населені пункти Сумщини на власному автомобілі. Під час таких поїздок він зустрічався з місцевими жителями, в яких під виглядом розмов на побутові теми розпитував про присутність українських військових у прикордонні. Після цього зрадник виїжджав на місцевість, уточнював інформацію та позначав координати українських об’єктів на електронній карті для передачі потім ФСБ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання розвідувального завдання. За результатами обшуків у фігуранта вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності на користь окупантів.

агент ФСБ
Затримання агента ФСБ на Сумщині. Фото: СБУ
агент ФСБ
Затримання агента ФСБ на Сумщині. Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, що служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох інформаторів ФСБ. Вони проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донецької області.

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